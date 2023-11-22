بوحبيب التقى نظيرته الهولندية: شرحت مخاطر النزوح على لبنان وان قدرتنا على ضبط الهجرة غير الشرعية لاوروبا تتراجع

اشار وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بعد لقائه في لاهاي وزيرة خارجية هولندا هانكة برونز سلوت، الى انني "طلبت مساعدة هولندا للضغط على اسرائيل لوقف استهدافها المتعمد للصحافيين اللبنانيين واستعمال الفوسفور الابيض المحرم دوليا"، لافتا الى اننا "توافقنا على أهمية حل الدولتين وخطر العنف المتصاعد في الضفة الغربية بحق الفلسطينيين".

واوضح انني "شرحت لسلوت مخاطر النزوح على لبنان، وان قدرتنا على ضبط الهجرة غير الشرعية الى اوروبا تتراجع في ظل تدهور الاوضاع في الشرق الاوسط. كما شكرتها على قرار بلادها زيادة الدعم للنازحين والمجتمع اللبناني المضيف، وشجعتها على تقييم فوائد دعم الادارات اللبنانية الرسمية، لا سيما مسائل الشؤون الاجتماعية".