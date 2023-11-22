بعد التوصل لهدنة في غزة.. بايدن يشكر الرئيس السيسي على دوره القيادي

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن رحب باتفاق الإفراج عن المحتجزين في غزة.

كما وجه بايدن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دوره القيادي في الاتفاق.

وأكد بايدن، أهمية تنفيذ جميع بنود الاتفاق بشكل كامل.