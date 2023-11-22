انت الان تتابع خبر غارات إسرائيلية على غزة قبل ساعات من "الهدنة المؤقتة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جديدة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما شن الطيران الحربي غارات على حي الشجاعية شرق غزة.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي مناطق في غرب خانيونس ما أوقع عددا من القتلى والجرحى.



وبعد مرور 47 يوما على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل فجر الأربعاء 22 نوفمبر رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس.

من جهتها أعلنت الحركة التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.