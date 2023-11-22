انت الان تتابع خبر "اليونيسف": غزة أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، إن "أكثر من 5300 طفل قتلوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما يشكل 40% من نسبة القتلى بسبب القصف الإسرائيلي. وأضافت "هذا أمر غير مسبوق".واضافت راسل ان "المنظمة ترحب باتفاق الهدنة المعلنة في غزة، معبرةً عن أملها في أن يعزز هذا الاتفاق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع".

لكن راسل ذكرت، أن "وقف إطلاق النار المحدود في غزة لا يكفي، ويجب إنهاء الحرب وقتل الأطفال على الفور".

وأكدت المديرة التنفيذية لليونيسف أن "هناك حاجة إلى موارد إضافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في غزة، لافتة إلى أن عدد النازحين في القطاع تجاوز 1.7 مليون شخص نصفهم من الأطفال".

كما حذرت راسل من "تفاقم المخاطر الصحية في غزة، مع خروج أكثر من ثلثي مستشفيات القطاع عن الخدمة".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس في الساعات الأولى من صباح اليوم عن صفقة لتبادل المحتجزين وهدنة لأربعة أيام، بما يمنح سكان قطاع غزة فرصة لالتقاط الأنفاس بعد شهر ونصف من بدء الحرب.

