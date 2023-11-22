أستاذ في العلاقات الدولية: إسرائيل تخسر الرأي العام العالمي بسبب حرب غزة.. وضغوط داخلية أجبرت “نتنياهو” على قبول الهدنة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الأستاذ في العلاقات الدولية “إدموند غريب”، أن إسرائيل تخسر الرأي العام العالمي والدولي بسبب حربها على غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الحكومة الإسرائيلية قبلت بالهدنة الإنسانية بسبب الضغوط الداخلية من قبل أسر الرهائن.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت بشكل مباشر على رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” لقبول الهدنة، بسبب الضغوطات التي تعرضت لها من قبل المجتمع الدولي.

وأوضح أن قطاع غزة يعاني من أوضاع إنسانية صعبة مع استمرار غلق المعابر وعدم إدخال المساعدات والوقود.