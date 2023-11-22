تجهيز شاحنة مساعدات إنسانية من تركيا إلى غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر ببورسعيد (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

جهز متطوعو جمعية الهلال الأحمر المصري ببورسعيد، بالتعاون مع أحدى الجمعيات الإنسانية الخيرية في تركيا، شاحنة مساعدات إنسانية، اليوم الثلاثاء، لإرسالها إلى قطاع غزة ضمن المساعدات الإنسانية لأشقائنا في القطاع والتي حددها الهلال الأحمر الفلسطيني.

أشار المهندس محمد صبحي، عضو مجلس إدارة الجمعية ببورسعيد ومسؤول الإعلام بالفرع، إلى أنهم بدأوا تجهيز المساعدات الإنسانية عقب وقوع العدوان على قطاع غزة كونهم مؤسسة إنسانية، وذلك بناء على الاحتياجات التي يرسلها إليهم الهلال الأحمر الفلسطيني، بالتنسيق مع المركز العام في القاهرة وهي عبارة عن: مواد غذائية، وأدوية، وحفاضات وألبان أطفال، وكانت أول شاحنة بإجمالي 6 طن مواد غذائية.

وأوضح أن الشاحنة الثانية جرى تجهيزها وستغادر مساء اليوم متجهة إلى غزة، ولثقة العالم في الهلال الأحمر المصري تواصلت معهم جمعية إنسانية خيرية في دولة تركيا، وحضر رئيس مجلس الإدارة إلى بورسعيد ووقع بروتوكول تعاون مع الهلال الأحمر لتوصيل التبرعات من تركيا عبر الهلال الأحمر المصري ببورسعيد إلى الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، مؤكدا على أن الجمعية التركية مشاركة معهم في الشاحنة الثانية.