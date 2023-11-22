"الفاميه" لمنع المعجبين.. تأجيل محاكمة "حمو بيكا" في واقعة "السيارة الذهبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أجلت محكمة جنح العطارين في الاسكندرية محاكمة المتهم "م.م.م" وشهرته حمو بيكا في واقعة قيادته سيارة دون رخصة تسيير أو قيادة وتغيير لون السيارة محل الواقعة، وذلك إلى جلسة 29 نوفمبر الجاري للحكم.

ترجع وقائع القضية رقم 40 لسنة 2021 أحوال قسم شرطة العطارين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة المرور بضبط سيارة دون رخصة تسيير، وبها تغيير في اللون المثبت في الرخصة، ودون رخصة قيادة لسائقها.

وتبين من التحقيقات أنه أثناء تنظيم ضباط المرور الحركة المرورية وسط الإسكندرية جرى استيقاف السيارة رقم "س أ د 9937" بها زجاج ملون بالكامل، فيما أقر قائدها "م.م.م" وشهرته حمو بيكا عند سؤاله بعدم حمل أي تراخيص.

وأضاف قائدها أن رخصة قيادته جرى سحبها سابقًا في طريق الحمام وأنه لا يحمل رخصة التسيير حاليًا ولا إيصال سحب- بحسب أوراق القضية.

وتبين من الفحص أن السيارة ماركة "أودي" برتقالي اللون وجرى تغيير جوهري في لون السيارة إلى اللون الذهبي عن طريق اللصق الكامل غير المثبوت في رخصة التسيير للسيارة.

وبالعرض على النيابة العامة، أحضر المتهم رخصة التسيير الخاصة بالسيارة مشيرًا إلى أن رخصته الخاصة جرى سحبها سابقًا بطريق الحمام وتغيير في اللون السيارة فهي لإحدى شركات الدعاية وأن هناك 50 سيارة وضعت الشركة اللاصق الذهبي عليها كنوع من أنواع الدعاية.

وأضاف المتهم أمام النيابة أن "الفاميه" الموجود على الزجاج هو لعدم رؤية المعجبين له والالتفاف حوله في الطريق العام- بحسب قوله.

قررت النيابة العامة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وإحالة الدعوي مع إخلاء سبيله إلى محكمة جنح العطارين.