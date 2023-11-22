بي إنفستمنتس: لم نتراجع عن تنفيذ صفقة الاستحواذ على "أوراسكوم المالية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

أكدت شركة بي إنفستمنتس القابضة استمرارها في تنفيذ صفقة الاستحواذ على حصة (لا تقل عن 51% ولا تزيد عن 90%) من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة، بحسب إفصاح من الشركة مرسل للبورصة اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة إنها لم تتراجع عن الصفقة، وذلك ردا على "الأخبار المغلوطة والمتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي" بشأن سحبها العرض المقدم للاستحواذ على حصة حاكمة في أوراسكوم المالية، عن طريق مبادلة الأسهم.

وذكرت الشركة، أنها بصدد استيفاء المتطلبات القانونية مع الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تتمكن من تقديم العرض النهائي في أقرب فرصة.

كانت بي إنفستمنتس أبرمت اتفاقا في يونيو الماضي مع شركة أو تي إم تي أكويسيشن (المساهم الرئيسي بنسبة 51.66% من شركة أوراسكوم المالية القابضة)، ورئيس وعضو مجلس إدارة الشركة، وشركة أوراسكوم تي إم تي إنفستمنتز المرتبطة بالمساهم الرئيسي وتمتلك 0.06% من أسهم أوراسكوم المالية.

وبحسب إفصاح سابق من أوراسكوم المالية للبورصة المصرية في يونيو، تلتزم بي إنفستمنتس بموجب هذا الاتفاق بالاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى 90% من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة، وذلك عن طريق تقديم عرض شراء إجباري عن طريق مبادلة الأسهم.

كما يتضمن الاتفاق الإطار العام لتنفيذ صفقة الاستحواذ، وبعض الشروط التعاقدية والقانونية الواجب استيفاؤها من قبل الأطراف لتنفيذ الاستحواذ، مع التزام البائعين بالاستجابة لعرض الشراء المقدم من المشتري، وفقا للإفصاح.

وتأسست شركة بي إنفستمنتس في عام 2006، وهي شركة أسهم خاصة مقرها مصر ومستثمر في رأس المال من خلال مجموعة متنوعة من الاستثمارات بقطاعات التطوير العقاري، والخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة المتجددة، والتصنيع والأغذية والمشروبات، وغيرها، وفقا لموقع الشركة، وهي مدرجة في البورصة المصرية منذ يوليو 2015.

وتركز شركة أوراسكوم المالية القابضة على الاستثمار في الخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا، وهي ناشئة عن تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار في أواخر عام 2021.