حزب الله: استهدفنا موقع البغدادي الإسرائيلي وحقّقنا إصابات مؤكدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية التابعة لحزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف موقع البغدادي الإسرائيلي، مؤكدة تحقيق إصابات مؤكدة.

فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن هجمات حزب الله قد تؤدي إلى حرب في لبنان

وكانت حركة المقاومة الإسلامية التابعة لحزب الله اللبناني، أعلنت أمس الثلاثاء استهداف تجمعا لجنود الاحتلال في موقع بياض بليدا على الحدود مع إسرائيل وحققت إصابات مباشرة.

وكذلك أكد في بيان منفصل استهداف دبابة معادية قرب مستوطنة نطوعا بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة، إضافة إلى استهداف تجمع لجنود الاحتلال بالصواريخ في مستوطنة أفيفيم ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.