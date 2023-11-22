شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: سيناء كانت محرومة والدولة أنفقت المليارات لتنميتها وتطوير البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، إن جهود الدولة في تعمير وتنمية سيناء على مدار 10 سنوات نموذج حقيقي يكشف عن إرادة الوطن في التعمير بعد حرب دامية قادتها مصر لاقتلاع جذور الإرهاب، فقد أنفقت الدولة خلال الأعوام الماضية قرابة 600 مليار جنيه، لاستعادة البنية التحتية التي دمرت بالكامل في شمال سيناء، وبالفعل نجحت الأجهزة التنفيذية في تدشين بنية تحتية قوية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء، في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه تم تدشين 5 أنفاق بالإضافة إلى شبكة متكاملة من الطرق والمحاور المرورية، كما تم تطوير ميناء العريش الجوي، مع الاهتمام باستعادة المنظومة التعليمية من خلال التوسع في أعداد المدارس لخدمة الأهالي مع تأسيس جامعتي العريش وجامعة الملك سلمان، كما تمت تحلية نحو 300 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى تدشين محطة كهرباء الشيخ زويد وتزويد محطة العريش لتصبح محطة ذات كفاءة عالية.

وأكد أن الدولة عكفت على تدشين 18 مجمعا تنمويا شاملة المرافق والوحدات السكنية، كما اهتمت بالتنمية الزراعية من خلال دعم المزارعين واستصلاح الأراضي، مشيدا بمشروع تدشين السكة الحديد الذى من المقرر أن يربط بين طابا وميناء العريش، مؤكدا أن سيناء كانت محرومة في الماضي لكن الآن هناك اهتمام كبير بسيناء وخير دليل على ذلك الزيارات الميدانية التي تتم من قبل رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزارات.