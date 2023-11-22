برلمانية التجمع: مصر خاضت معركة شرسة دبلوماسيا وسياسيا خلال الحرب على غزة

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أن قيادة الدولة المصرية وأجهزتها خاضت معركة شرسة دبلوماسية وسياسيا خلال الحرب على غزة من خلال الضغوط التى تمارس على مصر والتى أكد عليها رئيس الوزراء فى كلمته أمام البرلمان.

وأضاف عاطف مغاورى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة دى أم سى، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى استرسل فى عرض الاجراءات الحكومية بمختلف الدعم اللوجستى للفلسطينيين سواء الإغاثى أو الصحى أو كافة المجالات الأخرى، لافتا إلى أن توضيح رئيس الوزراء لدور مصر حيال فلسطين يتصادف فى نفس يوم كلمة الرئيس السيسى فى اجتماع قمة بريكس الافتراضي.

وتابع: الرئيس السيسى ألقى كلمة أمام القمة كانت محددة المعالم وتحمل العديد من الرسائل أهمها تحميل المجتمع الدولى المسئولية لما يحدث فى المنطقة وأن الصرع إذا اتسع يشمل المنطقة، مؤكدا أن الاعلام المصرى كان قادرا على اظهار الحقيقية فى وقت اختفت فيها الحقائق.