شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة جيهان زكى تزور جناح "العدل" بمعرض القاهرة للتكنولوجيا: تقدم طفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت النائبة جيهان زكى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بزيارة الجناح الخاص بوزارة العدل بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بدعوة من المستشار عمر مروان وزير العدل.

وأشادت النائبة چيهان زكى، عقب تفقدها للمشروعات الخدمية التكنولوجية وخاصة مشروع الوحدة الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعى لإصدار محررات الوزارة عن عميق، بجهود وزارة العدل فى سبيل خدمة الوطن والمواطنين، معربة عن تقديرها لهذه الجهود فى سبيل تحقيق النهضة الشاملة فى شتى المجالات.

وأعربت عن بالغ سعادتها وتنامى فخرها بالدور الفعال لوزارة العدل فى تقديم الخدمات للمواطنين وتيسير سبل التعاون معهم لتخفيف الأعباء الورقية عن كاهلهم، مؤكدة أن استحداث وحدة ذكية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى استخراج محررات وزارة العدل عن بعد على نحو يمكن المواطن من الحصول عليها بمختلف أنواعها من خلال هذه الوحدات الذكية، يعد انجازا كبيرا للمواطنين المصريين فى الخارج والذين كانوا يضطرون للانتقال إلى القنصليات والسفارات المصرية لاستخراج محررات الوزارة.

وأكدت النائبة چيهان زكى أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والتى تولى اهتماما كبيرا بملف المصريين بالخارج، تعمل على قدم وساق منذ بدء الفصل التشريعى الثانى بشأن ملف مكاتب التصديقات فى الداخل وكذلك الخدمات القنصلية فى الخارج وذلك إدراكا من أعضاء اللجنة بأهمية رفع المعاناة عن المواطنين فى هذا الشأن.

كما أشادت بدور وزارة العدل فى مشروع حقيبة التوثيق المتنقل وهو عبارة عن حقيبة مزودة بأحدث المعدات التقنية والتى تعد بمثابة مكتب توثيق متنقل، يقوم الموثق باستخدامها فى حالات التنقل الخارجية ويتم حجز تلك الخدمة من خلال الرقم الساخن ١٥٩٩٩،مؤكدة أن هذه الطفرة النوعية التى تعظم من الاستفادة بالتقنيات الحديثة، إضافة كبيرة لخدمة المصريين بالخارج بما يتناسب مع صورة الوطن الذى ترسمها الاستراتيجيات الجديدة للجمهورية الجديدة، معربة عن تقديرها واحترامها لهذا الجهد المشكور من قبل وزارة العدل والجهات المعنية.

الجدير بالذكر أنه تم تطوير ذلك المشروع خلال العام الجارى 2023، بإضافة خدمة استصدار توكيلات الشهر العقارى من خلال الوحدة الذكية المعدة لذلك والتى تم تدعيمها بخاتم مصلحة الشهر العقارى وأيضا آلية التوقيع الإلكترونى والبصمة الإلكترونية لمراعاة الإجراءات الشكلية فى إصدار هذا النوع من المحررات.

ومن المنتظر أن تقوم وزارة العدل خلال الفترة القادمة بنشر تلك الوحدات الذكية بخارج مصر لخدمة أبناء الجاليات المصرية، وذلك وفقا للعرض، الذى قام به المستشار وديع حنا ناشد، أمام وزراء العدل السابقين والنائبة فيبى فوزى، وكيلة مجلس الشيوخ والمستشار محمد عتمان أمين عام مجلس الشيوخ وممثلين عن الوزارات المعنية بهذا الشأن.

يشار إلى أنه من المنتظر بداية العام القادم استحداث تطبيق إصدار محررات نيابة الأسرة من خلال تلك الوحدات الذكية على نحو يمكن المواطنين من الحصول على مستخرجات من وثائق الزواج والطلاق وإعلامات الوراثة وغيرها من إعلامات نيابة الأسرة حيث يستهدف هذا المشروع أيضا خدمة كافة المحافظات والمدن والمراكز، فضلا عن جميع القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة.