شكرا لقرائتكم خبر عن عضو حملة حازم عمر: حزب الشعب الجمهورى يهتم بالمرأة ولدينا 65 نائبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة ألفت المزلاوى عضو هيئة مكتب المرشح الرئاسي حازم عمر، إن حزب الشعب الجمهورى يهتم بالمرأة، ولدينا 65 نائبة بينهم 21 نائبة بمجلس النواب، ولدينا وكيلة من حزب الشعب الجمهورى في مجلس الشيوخ وهى سابقة فريدة من نوعها.

وأضافت عضو هيئة مكتب المرشح الرئاسي حازم عمر، خلال تصريحاتها على برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سي بي سى ، أن الحملة الانتخابية يقودها 24 شخصا، منهم 11 سيدة من مختلف المحافظات .

وتابعت النائبة ألفت المزلاوى :"نريد قانون متوازن للأسرة لا يجحف، ولا يهتم بالطفل فقط ولكن بالحياة الأسرية بشكل عام، ونحتاج الفترة المقبلة قانون يحمى الأسرة المصرية ويتم توعية للمرأة والبنات المقبلات على الزواج ونحتاج تمكين اقتصادي للمرأة".