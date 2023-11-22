شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بحملة فريد زهران: المرأة حصلت على مكتسبات جيدة خلال السنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مها عبد الناصر عضو الحملة الانتخابية للمرشح فريد زهران، إن المرأة حصلت على مكتسبات جيدة خلال السنوات الماضية، وننظر لملف المرأة بفلسفة مختلفة، فكل شىء يتم عمله للمرأة من مبدأ مساواة حقيقية.

وأضافت عضو الحملة الانتخابية للمرشح فريد زهران، خلال برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سي بي سى، أن المرأة هي مواطن مصرى عليها كل الواجبات ولها كل الحقوق بغض النظر عن أى شىء، وهى مواطن مصرى يدفع ضرائبه مثل الرجل ومن حقها أن تحصل على كل الحقوق كاملة ولا نمن عليها أن نعطيها الحقوق.

وتابعت مها عبد الناصر، أن الجميع ينتظر قانون أسرة جديدة عادل ويغلب المصلحة الفضلى للطفل وتكون المرأة مواطن مصرى لها كل الحقوق وعليها كل الواجبات.