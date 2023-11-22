شكرا لقرائتكم خبر عن عضو حملة المرشح عبد الفتاح السيسى: إنجازات الرئيس فى دعم المرأة كبيرة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سي بي سى، الضوء على وضع المرأة في الحملات الانتخابية للمرشحين الرئاسيين، حيث قالت سميرة الشريف عضو الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن إنجازات الرئيس السيسي في دعم المرأة المصرية كثيرة للغاية.

وأضافت عضو الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، خلال البرنامج، أن الرئيس السيسي نفذ العديد من المشروعات وطرح العديد من القوانين والمبادرات التي تخدم المرأة المصرية على كافة المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي إنجازات ملموسة وواضحة.

وأوضحت أن إنجازات الرئيس السيسي لدعم المرأة في الصحة تتمثل في 100 مليون صحة ومبادرة الكشف عن صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي وغيرها من المبادرات التي تهتم بالصحة وتعليم المرأة.