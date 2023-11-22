شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الحملة الانتخابية لعبد السند يمامة: نسعي لدعم المرأة تعليما وصحيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة جوين سمعان نائب منسق عام حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إن المرشح عبد السند يمامة لم يعلن عن ترشحه بنفسه بل أعلن نيته وحزب الوفد هو من أراد الدفع به كمرشح فى الانتخابات الرئاسية.

وأضافت جوين سمعان، خلال تصريحاتها ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى:"نفكر فى الجانب الاقتصادى للمرأة لأنه هو بداية دعم الجانب السياسى والتعليم والصحة للمرأة المصرية.

وتابعت نائب منسق عام لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، أن المرأة هى نصف المجتمع إن لم تكن أغلبية المجتمع، وكثير من السيدات يتولين مسئولية المنزل وهو يريد تنشيط الاستثمار في المرأة من خلال المشروعات الصغيرة لكى تنفذ مشروعات تصرف بها على نفسها ومنزلها وعمل مزايا لها فى الضرائب وإعفائها من الضرائب لفترة معينة.