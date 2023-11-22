شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون بمؤتمر "مستقبل وطن" بالقليوبية: كلنا مع الرئيس السيسي للحفاظ على مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مصر الدولة الوحيدة التي واجهت حملات ممنهجة للتشكيك في إنجازات الجمهورية الجديدة عبر حزمة من ترويج الأكاذيب، وهو ما يتطلب من المصريين أن يدركوا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تتطلب منا جميعا الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية لمواجهة المخططات الخارجية، وخاصة أنها تأتي في ظروف غير مسبوقة تمر بها منطقة بأسرها للحفاظ على الأمن المصرى.

جاء ذلك خلال مؤتمر حزب مستقبل وطن بالقليوبية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، باستاد بنها الرياضي بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بحضور أعضاء حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات السياسية بالمحافظة، والآلاف من أهالي القليوبية.

وبدوره، قال الدكتور سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر بالقليوبية، إن المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو بمثابة رد للجميل ورسالة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأن الشعب المصري يقدر حجم الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وأن هذا الموقف هو بمثابة دعوة لاستكمال مسيرة التنمية والإنجاز لمصرنا الغالية.

فيما قال النائب عزيز سابق، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن إن المؤتمر الجماهيري اليوم باستاد بنها الرياضي بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي هو بمثابة اجتماع في حب مصر من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والعطاء والأمن والأمان الذي ينعم به الشعب المصري حاليا، موضحا أن الأيام الخاصة بالانتخابات الرئاسية ستكون عرسا انتخابيا حافلا.

فيما قال النائب أسامة فتحي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالقليوبية، أن الرئيس السيسي صاحب رؤية وقيادة قوية، مشيدا بجهوده في تحقيق التقدم والاستقرار في مصر، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو قائد هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر وهو القادر على تحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومي المصري، وطالب المصريين بالاستفادة من حقهم الديمقراطي في تحديد مستقبل البلاد من خلال المشاركة الإيجابية في الانتخابات.