شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الرسمية للمرشح السيسى تنشر أبرز إنجازاته فى ملف تمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتضمنت،"هم شركاء الحاضر ونبراس المستقبل المنير المشرق، وهم الطاقة الدافعة والمحركة نحو التنمية والبناء والتعمير، فلا سقف لطموحهم ولا حدود لأحلامهم، ولعل تجربة منتدى شباب العالم خير دليل على أن الشباب قادر على تحويل الأحلام إلى واقع مؤثر يتخطى كل الحدود الممكنة.. فبعملهم الدؤوب لإنجاح فكرة أمنوا بها، محوا من قاموسهم المستحيل وخضعت العقبات أمام قوة إيمانهم وحماسهم.. فلم يكن نجاح النسخة الأولى من المنتدى سوى بداية لانطلاق قاطرة الأبتكار والإبداع والتفاني من شباب مصر".