اعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:50 من مساء يوم الأربعاء 22-11-2023 موقع البغدادي والتموضعات العسكرية في محيطه بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيهم إصابات مؤكدة".
كما اعلن ان "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:50 من مساء يوم الأربعاء 22-11-2023 مواقع: البغدادي، العاصي، المنارة، المرج وتل الطيحة بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهداف موقع البغدادي والعاصي والمنارة والمرج وتل الطيحة وتحقيق إصابات مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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