حزب الله: استهداف موقع البغدادي والعاصي والمنارة والمرج وتل الطيحة وتحقيق إصابات مؤكدة

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:50 من مساء يوم الأربعاء 22-11-2023 موقع البغدادي ‏والتموضعات العسكرية في محيطه بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيهم إصابات مؤكدة".

كما اعلن ان "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:50 من مساء يوم الأربعاء 22-11-2023 مواقع: ‏البغدادي، ‏العاصي، المنارة، المرج وتل الطيحة بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة".