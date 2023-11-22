غالانت: كل قوة عسكرية على الأرض بغزة ستحصل على دعم استخباراتي كامل

اشار وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت الى ان "كل مقاتل يتحرك في الميدان يتلقى دعما استخباراتيا من جميع أنظمة الاستخبارات، وفي النهاية يذهب إلى قائد السرية وضابط العمليات وأحيانا إلى المقاتل، ويخبره كيف يمكنه الدفاع عن نفسه، حيث يوجد العدو، والنتيجة هي نتيجة قاتلة بشكل خاص".
واكد ان "وفي الأيام المقبلة أيضا، ستحصل كل قوة على الأرض على دعم استخباراتي كامل يمكنها من العمل في أمان".
بعد مرور 47 يوما على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.
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