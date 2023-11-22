"الاونروا": مقتل ما لا يقل عن 191 شخصا لجأوا إلى مدارسنا في غزة واصابة 798 آخرون

أعلنت وكالة الأونروا، أن "أكثر من 190 شخصا لجأوا إلى مدارس الأمم المتحدة في غزة قد قتلوا منذ بدء التصعيد، وأصيب حوالي 800 آخرين"، مشيرة الى ان "منذ بداية الحرب، قُتل ما لا يقل عن 191 شخصا لجأوا إلى مدارس الأونروا في غزة وأصيب 798 آخرون".
كما لفتت إلى أنها "تلقت معلومات مؤكدة عن تدمير مدرستين".
وفي وقت سابق عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، عن صدمته الشديدة من استهداف مدرستين للأونروا بغزة، مما أدى لمقتل وإصابة العشرات، مؤكدا ضرورة عدم انتهاك حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة.
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