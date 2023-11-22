اعتبرت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن قطاع غزة بات "المكان الأخطر في العالم بالنسبة الى الأطفال". واوضحت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل أن "أكثر من 5300 طفل قتلوا في قطاع غزة من العدوان على القطاع في السابع من تشرين الأول، ما يشكل 40 في المئة من نسبة القتلى". واضافت "هذا أمر غير مسبوق".

كانت هذه تفاصيل خبر اليونيسف: غزة باتت المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.