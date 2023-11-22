الجيش الإسرائيلي: مقتل أحد جنودنا وإصابة 2 آخرين بجروح بليغة خلال اشتباكات في شمال غزة

اعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده وإصابة 2 آخرين بجروح بليغة خلال اشتباكات في شمال غزة. بالمقابل، اعلنت "سرايا القدس" بانه "تمكن مقاتلونا بالاشتراك مع كتائب "القسام" من استهداف آلية "ميركافا Baz4" الصهيونية بقذيفتي "RPG-85" و"الياسين 105" في شارع المستوصف بحي الزيتون".

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