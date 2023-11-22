اعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، "ارتفاع عدد القتلى جراء الحرب الإسرائيلية إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل"، مشيرا الى ان "أكثر من 60% من مباني القطاع تضررت بسبب القصف الإسرائيلي". واشار الى "ارتفاع عدد القتلى في صفوف الطواقم الطبية إلى 205".

كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع عدد القتلى جراء الحرب الإسرائيلية إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.