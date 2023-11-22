غروسي: منع إيران للمفتشين ضربة خطيرة لعمل وكالة الطاقة الذرية

اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن منع إيران لبعض من مفتشي الوكالة الأكثر خبرة من المشاركة مع الفريق المسموح له بالعمل هناك يمثل "ضربة خطيرة للغاية" لعمل الوكالة.

واوضح غروسي في مؤتمر صحفي عندما سئل عن مدى تأثير هذه الخطوة على قدرة الوكالة على إجراء عمليات تفتيش مهمة في إيران، "إنها ضربة خطيرة للغاية لقدرتنا على القيام بذلك"، وحث طهران على إعادة النظر فيها.

ولم تذكر وكالة الطاقة الذرية عدد المفتشين الذين سُحبت اعتمادهم. ويقدر الدبلوماسيون العدد ببضعة مفتشين. وقال مسؤولون إنه على الرغم من أن هذا العدد يمثل جزءا صغيرا من المفتشين الذين يزيد عددهم عن 100 في إيران، فإنهم من بين كبار خبراء الوكالة في مجال تخصيب اليورانيوم.

وقدر دبلوماسي عدد المفتشين الممنوعين بثمانية، جميعهم فرنسيون وألمان. وقال إن هذا لم يترك سوى خبير تخصيب واحد فقط في الفريق المكلف بإيران.

وقدر أحد كبار الدبلوماسيين عدد خبراء التخصيب الآخرين المتاحين الذين يتمتعون بالمعرفة المطلوبة بأقل من خمسة على الأرجح.

وقال الدبلوماسي الكبير في إشارة إلى المفتشين الذين سحب اعتمادهم "لا يوجد الكثير من البلدان التي لديها مثل هذه الخبرة. عادة ما تكون البلدان التي توجد فيها هذه الخبرة مترددة للغاية في السماح لها بالمشاركة في عمليات دولية. كانوا أيضا مفتشين على دراية بالمرافق، وظلوا هناك لسنوات لتفتيشها".

وأبلغت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أيلول بأنها اتخذت الخطوة المعروفة باسم "سحب الاعتماد". وقالت الوكالة في ذلك الوقت إنه في حين أن إيران يجوز لها القيام بذلك، فإن الطريقة التي تمت بها الخطوة كانت غير مسبوقة وتلحق الضرر بعملها.

ويشكل تخصيب اليورانيوم قلب البرنامج النووي الإيراني، وتتم من خلاله تنقية اليورانيوم إلى مستويات تصل إلى 60 بالمئة، وهي نسبة قريبة من 90 بالمئة المطلوبة لصنع الأسلحة. وتنفي إيران سعيها للحصول على أسلحة نووية، لكن لم تقم أي دولة أخرى بالتخصيب إلى هذا المستوى دون إنتاجها.