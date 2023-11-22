المصرف المركزي الاسرائيلي: مقترضون إسرائيليون يؤجلون سداد أقساط تشرين الاول بسبب أضرار الحرب

اعلنت هيئة الرقابة المصرفية في اسرائيل إن إسرائيليين أرجأوا سداد المستحقات على ما يقرب من ثلاثة مليارات شيكل من القروض في تشرين الأول نتيجة للحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

وذكر البنك المركزي في اسرائيل إنه "تم تأجيل سداد أقساط نحو 117 ألف قرض، معظمها قروض عقارية وائتمانات استهلاكية أخرى، بقيمة إجمالية 2.7 مليار شيكل (727 مليون دولار) الشهر الماضي".

وأضاف أن "بيانات تم جمعها في تشرين الثاني أظهرت أن ثلث أولئك الذين أجلوا سداد أقساط القروض الشهر الماضي كانوا من العملاء الذين تأثروا بشكل مباشر بالأضرار الناجمة عن الحرب".

وأوضح البنك أن "هؤلاء المتضررين هم من الذين يعيشون أو يمتلكون أعمالا على بعد أقل من 30 كيلومترا من حدود غزة، ومن تم إجلاؤهم من منازلهم ومن تم استدعاؤهم ضمن جنود الاحتياط والأقارب المباشرين للقتلى أو المختطفين أو المفقودين في أثناء الحرب".

وفي أعقاب "طوفان الاقصى"، طلبت الهيئة المعنية بالإشراف المصرفي التابعة للبنك المركزي من البنوك السماح بتأجيل القروض وتخفيف الرسوم على الأسر والشركات المتضررة من الصراع.

وأشار محافظ بنك إسرائيل أمير يارون إلى أنه يعارض خفض أسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل خلال الحرب، لكن مثل تلك الخطوات التي اتخذتها البنوك كانت "في الممارسة العملية، للتيسير النقدي"، لأنها تستهدف أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها دون زيادة المخاطر في الأسواق المالية.