منظمات غير حكومية: إرساء هدنة لأربعة أيام بموجب الاتفاق بين اسرائيل وحركة حماس هو أمر غير كاف

اعتبرت العديد من المنظمات غير الحكومية أن "إمكان إرساء هدنة لأربعة أيام بموجب الاتفاق بين اسرائيل وحركة حماس هو أمر غير كاف لإدخال المساعدة المطلوبة الى قطاع غزة"، داعية الى "وقف لإطلاق النار".

واكد المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بول أوبراين في الولايات المتحدة خلال مؤتمر عبر الفيديو شاركت فيه أيضا منظمات "هانديكاب إنترناشونال" و"أوكسفام" و"أطباء بلا حدود" و"أطباء العالم" و"سيف ذي تشيلدرن"، "إنه أمر غير كاف وهو بالتأكيد غير كاف على صعيد حقوق الانسان".