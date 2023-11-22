"حماس": اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة يسمح بدخول ما لا يقل عن 200 إلى 300 شاحنة لغزة محملة بالمساعدات

اعلن السكرتير الصحفي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إن "حجم المساعدات التي ستدخل غزة تحددها قدرة استيعاب معبر رفح الحدودي"، لافتا الى أن "اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة يسمح بدخول ما لا يقل عن 200 إلى 300 شاحنة إلى القطاع محملة بالمساعدات، وهذا يتضمن أيضا دخول ثماني شاحنات وقود".
ولفت إلى أن الاتفاقية تتضمن تقديم وسائل الرعاية الطبية لجميع المستشفيات في قطاع غزة.
وتأمل الحركة في أن تغطي المساعدات الإنسانية كامل القطاع، في الجنوب والشمال.
في وقت سابق أعلنت حركة حماس عن توصلها مع إسرائيل لاتفاق هدنة انسانية لمدة أربعة أيام في كامل قطاع غزة بوساطة قطرية ومصرية
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