شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: الهدنة خطوة مهمة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم، بالاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس، مؤكدًا أنها تُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاطمئنان لعائلات الرهائن ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

وشدد كاميرون على أهمية ضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل من جميع الأطراف المعنية.

المساعدات الغذائية

وأكد الوزير البريطاني، الحاجة الملحة للإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وإعادة لم شمل العائلات المتأثرة بأحداث السابع من أكتوبر.

وأضاف أن هذه الهدنة تُعد فرصة مهمة لتعزيز وصول المساعدات الغذائية والوقود وغيرها من المواد الإغاثية الضرورية إلى سكان غزة.