شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الباكستاني يعتقل 7 إرهابيين بينهم قائد ميداني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت الشرطة الباكستانية 7 مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في إقليم البنجاب الشرقي.

وأوضحت الشرطة في بيان اليوم، أن بين المعتقلين قائدًا ميدانيًا في "حركة طالبان باكستان" المحظورة.

تخطيط لعملية إرهابية

تم الوصول إلى المعتقلين بناء على معلومات استخباراتية، رصدت نشاطهم وتحركاتهم، مضيفة أن قوات الأمن صادرت من حوزة المعتقلين كمية من الأسلحة والذخيرة.

وأشارت إلى أن المسلحين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية على هدف حساس.