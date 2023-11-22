المجر: "استراتيجية الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا فشلت"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس الوزراء المجري "فيكتور أوربان"، أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا فشلت، وروسيا لن تُهزم، ولهذا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يبحث عن خطة جديدة، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال أوربان إن بلاده أدانت تحركات روسيا تجاه أوكرانيا منذ البداية، لكن رد فعل الغرب عليها كان خاطئا.

وأضاف: "ما هي استراتيجيتنا؟ الأوكرانيون يقاتلون وينتصرون على الجبهة، والروس يخسرون في ساحة المعركة. ما هو الواقع؟ الأوكرانيون يقاتلون ويموتون. إلى ماذا وصلنا؟ روسيا لن تُهزم، ولن يتغير شيء في سياستها. لذلك، يجب أن ننظر إلى وجه الواقع. يجب أن ننتقل إلى الخطة البديلة".

وصرح بأن الاتحاد الأوروبي ليس لديه مثل هذه الخطة بعد. وبدلا من مراجعة الإستراتيجية، تقترح بروكسل مواصلة المساعدات العسكرية والمالية لكييف.

وتابع: "ومع ذلك، فإن مجرد إرسال الأموال إلى الأوكرانيين لا معنى له على الإطلاق، ولن يؤدي إلى أي شيء".

وشدد أوربان على أن الطريقة الوحيدة "لوقف الخسائر غير المعقولة في الأرواح" هي الوقف الفوري لإطلاق النار وبدء مفاوضات السلام للتوصل إلى اتفاق لتسوية النزاع في أوكرانيا.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تحاول تحميل الدول الأوروبية عبء "تكاليف الحفاظ على فلاديمير زيلينسكي".