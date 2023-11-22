إسرائيل: كل قوة عسكرية على الأرض في غزة ستحصل على دعم استخباراتي

ياسر رشاد - القاهرة - زار وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت"، إحدى قواعد مديرية المخابرات التي تجلب إليها قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الوسائل التي ضبطتها في قطاع غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال غالانت: "كل مقاتل يتحرك في الميدان يتلقى دعما استخباراتيا من جميع أنظمة الاستخبارات، وفي النهاية يذهب إلى قائد السرية وضابط العمليات وأحيانا إلى المقاتل، ويخبره كيف يمكنه الدفاع عن نفسه، حيث يوجد العدو، والنتيجة هي نتيجة قاتلة بشكل خاص".

وأضاف: "وفي الأيام المقبلة أيضا، ستحصل كل قوة على الأرض على دعم استخباراتي كامل يمكنها من العمل في أمان".

بعد مرور 47 يوما على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.