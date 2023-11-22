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عبدالسند يمامة يكلف راغب مصطفى لتولى متابعة حملته الرئاسية للمصريين بالخارج

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى، قرارًا بتكليف الدكتور راغب مصطفى اسماعيل، مساعد رئيس الوفد لشئون التطوير والمتابعة بإدارة حملة رئاسة الجمهورية 2024،خارج مصر بالتنسيق مع الحملة الرئاسية.

 

كما أصدر رئيس حزب الوفد، قرار آخر بتكليف أحمد رائف، مساعدا لرئيس الحزب لشئون تنمية الصعيد.

 

وقد أطلقت حملة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، عدة مؤتمرات جماهيرية بعدد من محافظات الجمهورية من أجل الترويج والحشد الجماهيرى لدعم ومساندة " يمامة " فى سباق الانتخابات الرئاسية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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