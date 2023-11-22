حزب الحرية: نجدد التفويض للرئيس لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على أمن مصر القومى

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القاهرة - سامية سيد - صرح النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، أننا شعبا ونوابا نجدد التفويض للرئيس السيسى فى اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن مصر القومى ونقف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي

وأكد أحمد مهنى، أنه منذ اللحظة الأولى لاندلاع المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، تحركت مصر على جميع المستويات والمسارات لتحقيق التهدئة ووقف هذا التصعيد غير المسبوق الذى يهدد الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن نواب الشعب جددوا موقفهم بالرفضِ القاطعِ لإكراهِ الفلسطينيين على النزوح داخليًا أو تهجيرِهم قسريًا خارج أراضيهم، وتحديدًا صوبَ الأراضى المصريةِ فى سيناء وأيضا جدد المسئولية على المجتمع الدولى بضرورةَ الضغطِ الجاد والفعّالِ للوقفِ الفورى لإطلاقِ النارِ فى ضوء ما يتم من انتهاكات مستمرة داخل قطاع غزة.

وأضاف عضو مجلس النواب جاءت هذه التحركات بالتزامن مع جهودها لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، حيث قدمت مصر المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين، كما تحركت مصر بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة والأصدقاء من أجل العمل على وقف هذا التصعيد الخطير ووقف مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث عدَّت مصر أى تهجير قسرى للفلسطينيين خارج أراضيهم انتهاكا للقانون الدولى، كما أنه يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.