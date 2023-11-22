شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: الجهود المصرية هزمت غرور دولة الاحتلال فى صفقة تبادل الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد توفيق الجمل، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى بذل جهودا غير عادية، للوصول لهدنة وقف العدوان الإسرائيلى، وهو تكلل بالنجاح.

وأكد "الجمل'، أن نجاح الاتفاقية يعكس نجاح القيادة السياسية المصرية فى التوصل مع إسرائيل لإبرام هذه الهدنة الإنسانية وصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل من أجل حقن دماء الفلسطينيين العزل فى قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تستجيب إسرائيل لهذا الاتفاق سريعا.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ الموقف المصرى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى واضحًا للجميع بالتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، لافتا إلى أن «الدولة المصرية هزمت غرور إسرائيل بهذه الاتفاقية، لأن الكيان الصهيونى كان يرفض تبادل الأسرى بشكل نهائي».

وأكد أن الرئيس نجح فى تغيير وجهة النظر الغربية تجاه دعوات التهجير والذى تمثل جريمة متكاملة الأركان فى حق الشعب الفلسطينى وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وقواعدها المقرة عالميا.

وأشار إلى أن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين فى قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال المحتجزات فى السجون الإسرائيلية، كان هدف الفصائل الفلسطينية منذ اللحظة الأولى وهو ما نجحت الضغوط والجهود المصرية فى تحقيقه.