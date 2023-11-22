شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب للتوعية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرمت الهيئة الوطنية للانتخابات برتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة بشأن توعية وتثقيف الشباب عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وفى السطور التالى نرصد أهم النقاط الخاصة بتوقيع البروتوكول:
- حضر التوقيع المستشار حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من أعضاء المجلس، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ومجموعة من قيادات الوزارة، والمستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.
- دعا المستشار حازم بدوى جموع الناخبين إلي النزول لأماكن الاقتراع والإدلاء برأيهم في حرية تامة، وأن الهيئة هي المنوطة بحماية هذا الحق وأن يكون لكل صوت في الصندوق أثر في نتيجة الانتخابات.
- رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أكد أن نشر الوعي بين المواطنين من بين الأهداف الهامة للهيئة، مطالبًا بضرورة ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في رسم خريطة المستقبل.
- "رئيس الوطنية للانتخابات" قال إن كان إبداء الرأي في الانتخابات الرئاسية هو واجب على كل مواطن محب لبلده باعتبار أن الوطن هو غاية المراد.
- "المستشار حازم بدوى" أكد أن الشباب هم نواة المجتمع والمحرك الأساسي له فلابد أن يتحلي بالوعي والانتماء والبعد عن الاستماع للمفاهيم المغلوطة التي تزعزع استقرار البلاد وتهدف للإضرار بمصالحها.
- رئيس الهيئة الوطنية كشف عن أن مصر من الدول التي تعد على أصابع اليد التي تدير استحقاقاتها الانتخابية هيئة مستقلة لها استقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
- أعلن أنها تعد الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل وهو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية ونزاهة الانتخابات.
- الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن توقيع البروتوكول مع الهيئة الوطنية للانتخابات يعبر عن تعاون الدولة المصرية ومؤسساتها للصالح العام.
- الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أشار إلي أن هناك عدد من الندوات والمحاضرات للشباب لحثهم على المشاركة فى الانتخابات، وهذا سيستمر خلال الفترة المقبلة أيضا.
- وزير الشباب قال إن الوعى من المستهدفات الكبرى للدولة المصرية ،ودايما يتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية الوعى.
- الدكتور أشرف صبحي أوضح أن توقيع البروتوكول جاء بعد الاتفاق على توحيد الدور بزيادة الوعى المجتمعى.
- وزير الرياضة أكد أن الوزارة لديها مدن شبابية ورياضية ومنتديات للشباب تستطيع من خلالها تحقيق مستهدفات الهيئة الوطنية للانتخابات.
- الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد ضرورة وجود مستند مستقبلى للتعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات ، لنشر الديمقراطية والشفافية .
- وزير الشباب أكد علي اهتمام الهيئة الوطنية بتوقيع بروتوكول مع الوزارة بالانتخابات ونقل صورة للمجتمع المصرى مغلفة بالشفافية والديمقراطية.
- وزير الشباب قال إن تعاون الدولة مع مؤسسات المجتمع يعكس اهتمام الدولة بالديمقراطية والشفافية فى العملية الانتخابية.
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