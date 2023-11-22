حملة المرشح حازم عمر تعقد لقاء تنظيميا مع الأمانة المركزية للشعب الجمهورى

القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم، الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسى، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة التنظيم المركزية لحزب الشعب الجمهورى، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء هذا بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب- والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، وشريف هلال معاون شؤون التنظيم المركزي- عضو هيئة مكتب أمانة الحملة المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات التدريب والتثقيف بجميع محافظات الجمهورية.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية شريف هلال، رحب فيها بالحضور من أمانة التنظيم، مؤكدًا على أهمية الفترة القادمة ودور أمانة التنظيم فى هذه الفترة، ومن ثم كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، أشار خلالها إلى الدور الذى ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب سيكونوا هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

من جانبه قام المهندس حازم عمر، بتوضيح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابى الخاص به، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التى يتضمنها البرنامج، والتى تهم الشارع المصري.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة لقاءات يومية، ستقوم بها حملة المرشح الرئاسى، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابى، بغرض تلقى الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة فى التواصل مع المواطنين.