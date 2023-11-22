انطلاق المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب المؤتمر بطنطا لتأييد الرئيس السيسي

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذى نظمتة النائبة دعاء عريبى عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، وتنسيقية شباب الأحزاب، بالسلام الجمهورى، والقرآن الكريم، وعرض فيلم تسجيلى عن مسيرة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.

وذلك بحضور، الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب عضو مجلس الشيوخ،الدكتور، مجدى مرشد نائب رئيس الحزب رئيس المكتب التنفيذى، اللواء طارق رسلان، نائب رئيس الحزب الأمين العام عضو مجلس الشيوخ، د. السعيد غنيم النائب الأول لرئيس الحزب النائب احمد مقلد، نائب رئيس الحزب عضو مجلس النواب، اللواء أحمد زغلول نائب رئيس الحزب، أحمد خالد، نائب رئيس الحزب، محمد رمضان نائب رئيس الحزب، محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين محافظة القاهرة، اسلام تمراز رئيس اتحاد الشباب، النائب د.حنان عوض، عضو مجلس النواب، وهيثم النحاس مساعد امين الحزب بالغربية، وماجدة بدوى، أمين الإعلام بحزب المؤتمر.

كما شارك النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، والنائبة إحسان شوقى عضو مجلس النواب، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، النائب سامر التلاوى عضو مجلس النواب، النائبة إيرينى ثابت عضو مجلس الشيوخ، والنائبة سحرى العشرى عضو مجلس النواب، النائب محمود عبد الله شيوخ، غباشى بدير عضو مجلس النواب، النائب عبد المنعم شهاب، والنائب إيهاب الهرميل عضو مجلس الشيوخ، النائب محمد عريبى، وعدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وممثلى الكنيسة والأزهر وعددا كبيرا من قيادات الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية.

ورحبت النائبة دعاء عريبى عضو مجلس النواب، ومنظمة المؤتمر، اليوم عرس سياسى، صوتك أمانة لأنه هو اللى هيحدد مستقبلنا وهيرسم بكرة.

ودعت الجميع للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لرد الجميل للرئيس السيسى، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وتمكين المرأة والشباب، ونستكمل حياة كريمة، وشبكات الطرق، وانجازات كثيرة لا يسعنا الوقت لعرضها كلها وعشان كدة لازم ننزل ونرد له الجميل.