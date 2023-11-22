شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مصر جنّبت المنطقة الدخول في نفق مظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد النائب وليد فتحي فرعون، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن نجاح مصر في التوصل لاتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل جنّب المنطقة الدخول في حرب مظلمة غاية في التعقيد.

وأوضح فرعون، في تصريحات له، أن وقف اطلاق النار في غزة هو حق انساني وشرعي وقانوني اعتدى عليه العدو الصهيوني صاحب اليد المرتعشة والرؤى الفاشلة.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية، أن فشل الاحتلال في التقدم وتحقيق انتصار ملموس داخل غزة سيكتب نهاية هذا العدو الغاشم الذي بات مهزوزًا وهشًا ولا يقدر سوى على قتل الأبرياء.

وأشار إلى أن مصر بقيادتها الحكيمة تظل القلب النابض والحصن الأقوى والمنيع الذي يدافع عن حقوق شعوبنا العربية بكل اخلاص وأمانة وتجرد.

وشددت على ضرورة تقديم الحكومة الاسرائيلية إلى المحاكمة الدولية العادلة لقتلها آلاف الشهداء من الفلسطينيين الأبرياء، وستكون هذه الخطوة هي الفرصة الأخيرة أمام المجتمع الدولي لحفظ ماء وجهه والتعويض عن فشله منذ بدء العدوان.