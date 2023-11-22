اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال لقائه وزير خارجية ايران حسين أمير عبد اللهيان في دارته، "ضرورة تكثيف الجهود للتوصل الى وقف شامل لاطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي على غزة، ومن ثم الانتقال الى البحث في حل سلمي مستدام".
ودعا ميقاتي "الدول المؤثرة الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان ووقف استهداف المدنيين والصحافيين بشكل خاص".
بدوره، أكد الوزير عبد اللهيان" ان الهدنة في غزة لمدة أربعة أيام أمر جيد، ولكن الاهم من ذلك هو العمل للتوصل الى وقف دائم لاطلاق النار". وشدد على أنه "ان لم يحصل وقف مستدام لاطلاق النار فستسوء الامور، والمنطقة لن تعود الى ما كانت عليه قبل الحرب".
كانت هذه تفاصيل خبر عبداللهيان بعد لقاء ميقاتي: ان لم يحصل وقف مستدام لاطلاق النار المنطقة لن تعود الى ما كانت عليه قبل الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.