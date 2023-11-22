عبداللهيان بعد لقاء ميقاتي: ان لم يحصل وقف مستدام لاطلاق النار المنطقة لن تعود الى ما كانت عليه قبل الحرب

اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال لقائه وزير خارجية ايران حسين أمير عبد اللهيان في دارته، "ضرورة تكثيف الجهود للتوصل الى وقف شامل لاطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي على غزة، ومن ثم الانتقال الى البحث في حل سلمي مستدام".

ودعا ميقاتي "الدول المؤثرة الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان ووقف استهداف المدنيين والصحافيين بشكل خاص".

بدوره، أكد الوزير عبد اللهيان" ان الهدنة في غزة لمدة أربعة أيام أمر جيد، ولكن الاهم من ذلك هو العمل للتوصل الى وقف دائم لاطلاق النار". وشدد على أنه "ان لم يحصل وقف مستدام لاطلاق النار فستسوء الامور، والمنطقة لن تعود الى ما كانت عليه قبل الحرب".