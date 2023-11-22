الأمم المتحدة: مستوى العنف في غزة غير مسبوق والنساء يصلين من أجل الموت السريع والأطفال بين أذرعهن

اشارت المديرة التنفيذية لدى الأمم المتحدة لشؤون المرأة، سيما بحوث، الى أن "مستوى العنف والدمار في غزة وصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، وسكان القطاع يصلون من أجل السلام، وإذا لم يتحقق، من أجل موت سريع والأطفال بين أذرعهم".

ولفتت خلال كلمة ألقتها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الى أنه "أخبرتنا النساء في غزة أنهن يصلين من أجل السلام، وإذا لم يأتي السلام، فإنهن يصلين من أجل الموت السريع أثناء نومهن وأطفالهن بين أذرعهن، لذا يجب أن نخجل جميعًا من أن أي أم، بغض النظر عن مكان وجودها".

وأكدت المسؤولة الأممية أن "سكان غزة يواجهون الآن مستوى غير مسبوق من القسوة والدمار". ووفقا لها، في "كل ساعة تموت أمّان، وتموت سبع نساء كل ساعتين".

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.