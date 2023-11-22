علمت "النشرة" انه "‏في إطار الجولة التشاورية التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على القيادات السياسية والكتل النيابية يزور النائبان ندى البستاني وجورج عطا الله والنائب السابق ادكار معلوف، البيت المركزي لحزب الكتائب اللبنانية عند الرابعة من بعد ظهر غد للقاء وفد من نواب المعارضة واطلاعهم على مضمون الورقة التي اعدّها التيار تحت عنوان حماية لبنان وحماية الوحدة الوطنية".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": وفد من التيار الوطني الحر يلتقي وفد المعارضة في الصيفي استكمالا لجولة باسيل التشاورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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