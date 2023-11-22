إزاحة الستارة عن سارية العلم في صور بعد ترميمها بمناسبة عيد الاستقلال

أزاحت الكتيبة الايطالية في اليونيفيل، بمناسبة عيد الاستقلال، وبالتعاون مع بلدية صور، الستارة عن سارية العلم في صور بعد ترميمها وتحديثها وإعادة طلائها، كهبة من الكتيبة الايطالية.

شارك في الإحتفال رئيس اتحاد بلديات قضاء صور رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق ونائبه صلاح صبراوي وأعضاء من البلدية، قائد القطاع الغربي في اليونيفل الجنرال الإيطالي جيوفاني برافا، رئيس بلدبة طورا محمد حيدر عمار، رئيس لجنة البرتوكول في البلدية وليد الطويل ورؤساء بلديات ومخاتير ورؤساء جمعيات ووفد من الصليب الاحمر وكشافة الرسالة وفاعليات.

بدأ الحفل بالنشيدين اللبناني والايطالي، ثم تم رفع العلم عند أعلى السارية. وتحدث دبوق قائلاً: "اننا في هذا الظرف والايام الصعبة ندشن سارية العلم اللبناني بدعم وبتمويل من الكتيبة الايطالية في اليونيفيل بمناسبة عيد الاستقلال، وقبل الاحداث الأخيرة في غزة والجنوب اللبناني، كان قائد القطاع الغربي السابق في اليونيفل قد أصرّ على ضرورة ترميم سارية العلم حيث ظهرت عليها آثار الصدأ فكان لا بد من تجديدها وإعادة طلائها".

أضاف: "كان من المقرر افتتاح هذا المشروع في ذكرى يوم الاستقلال، وقد تم الإفتتاح رغم الأوضاع المتوترة في القرى الجنوبية، فإصرار القوات الدولية على الاستمرار بالمشروع كان تأكيداً على محبتهم للبنان وشعبه".

وختم: "ان ما يميز عطاء القوات الايطالية هو المحبة التي ترافق أي تقديمات، فتحية للدولة الايطالية وللقوة العاملة في اليونيفيل".

بعدها اخدت الصورة التذكارية.