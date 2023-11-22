اشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية الى ان "اللقاء مع رؤساء مراكز جرف الثلوج شكل مناسبة لشكرهم على عملهم الدؤوب في الموسم الماضي، وكان تأكيد أن السعي لتصحيح البدلات المالية من قبل مجلس الوزراء قد آمَّن للمستخدمين نوعاً من الإنصاف هذا العام ولو ليس بالقدر الكافي الذي سعينا له، هذا فضلاً عن أن موضوع صيانة الأليات والمحروقات والزيوت والملح وباقي المستلزمات الأخرى قد تم تأمين التمويل اللازم لها، وتبقى الإجراءات الخاصة بإنجازها تتابع مع الإدارات الأخرى وفقاً للأصول القانونية" .

كانت هذه تفاصيل خبر حمية في اللقاء مع رؤساء مراكز جرف الثلوج: تصحيح البدلات المالية أمن انصافا للمستخدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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