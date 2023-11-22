الجيش اليمني اعلن مقتل مسلحين من جماعة "أنصار الله" إثر مواجهات في محافظة مأرب

أعلن الجيش اليمني، "مقتل مسلحين من جماعة "أنصار الله"، إثر مواجهات في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز شمال شرقي اليمن"، لافتا الى أن "القوات ألحقت بالحوثيين خسائر في العتاد والأرواح، وأجبرتهم على التراجع والفرار مخلفين عدداً من جثث عناصرهم".

وقال محافظ مأرب المعين من "أنصار الله"، علي محمد طعيمان، إن "قوى العدوان الأميركي السعودي صعدت من تحركاتها الميدانية وقصفها المدفعي بعدد من جبهات المحافظة خلال الأيام الماضية، بعد عمليات القوات المسلحة التي استهدفت الكيان الصهيوني وسفنه في البحر الأحمر".

وفي 18 تموز الماضي، قُتل وأصيب 10 جنود يمنيين، اثر مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" جنوب محافظة مأرب.