البيت الأبيض: صفقة إطلاق سراح الاسرى ستسمح بوقف القتال لمدة 4 أيام وربما لفترة أطول

اعلن البيت الأبيض، ان "صفقة إطلاق سراح الاسرى ستسمح بوقف القتال لمدة 4 أيام وربما لفترة أطول"، لافتا الى ان "بموجب صفقة إطلاق سراح الاسرى سنشهد زيادة كبيرة في تدفق المساعدات الإنسانية لسكان غزة".
واكد اننا "نرحب بالوقف المؤقت للقتال لتقديم مساعدات إضافية للفلسطينيين وانتقالهم لأماكن آمنة"، مشيرا الى ان الرئيس الاميركي جو بايدن تحدث بانتظام مع قادة إسرائيل وقطر ومصر لإحراز تقدم في مفاوضات الرهائن وإبرام اتفاق".
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