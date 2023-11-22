السيسي أمام قمة العشرين: الصمت لم يعد خيارا إزاء السيناريوهات العالمية

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الصمت لم يعد خيارًا إزاء ما اندلع من أزمات، ولم يعد الترقب والانتظار حلًا لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة جيوسياسيًا واقتصاديًا.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته التي ألقاها بالقمة الافتراضية لمجموعة العشرين بالهند اليوم الأربعاء،: "إننا لا نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة، فالتحديات تفرض نفسها وتمتد وتتسع وتتشابك."

وأضاف السيسي إنه "لا بديل عن وقت الصدق مع الذات وتحكيم الضمير الإنساني والعدل والإنصاف والموضوعية والمصالح المشتركة، وبما يتيح لنا التغلب على الأزمات الخطيرة الراهنة، وتحقيق الأمن نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها."