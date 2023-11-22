انت الان تتابع خبر البيت الأبيض بشأن غزة: سنواصل العمل لإطلاق باقي الرهائن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد البيت الأبيض، الأربعاء، أنه سيواصل العمل لإطلاق باقي سراح "الرهائن" في غزة.



وقال البيت الأبيض، إن "صفقة الرهائن شهادة على دبلوماسية الحكومة الأميركية وتصميمها على إعادة الأميركيين إلى الوطن".

وأضاف أن "الرئيس بايدن سيواصل العمل لتأمين إطلاق "الرهائن" المتبقين لدى حماس في غزة خلال الأسابيع المقبلة"، كاشفاً أن "الرئيس بايدن تحدث بانتظام مع قادة إسرائيل وقطر ومصر لإحراز تقدم في مفاوضات "الرهائن" وإبرام اتفاق".

ورحب البيت الأبيض بـ"الوقف المؤقت للقتال لتقديم مساعدات إضافية للفلسطينيين وانتقالهم لأماكن آمنة".