انت الان تتابع خبر ميسي: ما حدث معنا في ملعب "ماركانا" جنون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتأجل انطلاق المباراة التي حسمها منتخب الأرجنتين (1-0) في معقل السامبا ضمن تصفيات مونديال 2026، لما يقرب من نصف ساعة، بسبب الشغب بين جماهير الفريقين، ما استدعى تدخل قوات الأمن، فيما سعى لاعبو الفريقين إلى تهدئة الموقف قبل الذهاب لغرف الملابس قبل أن يتم بدء اللقاء.ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) عن ميسي قوله: "لقد ذهبنا إلى غرف الملابس لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتهدئة الأمور، كاد أن ينتهي هذا الموقف بمأساة".

وأضاف اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام": "فوز عظيم في ماراكانا، ورغم ذلك فإنه سوف يظل يُذكر دائما بقمع جماهير الأرجنتين في البرازيل".

وأوضح: "لا يمكن التسامح مع ذلك، هذا جنون ويجب أن ينتهي الآن".

وبدأت أحداث الشغب بين الجانبين خلال النشيدين الوطنيين، حيث طاردت الشرطة جماهير الفريق الضيف، الأمر الذي أدى إلى مشاجرة جماعية تسببت في نزول بعض الجماهير إلى أرض الملعب، للهروب من الاضطرابات في المدرجات.

