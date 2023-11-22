واشنطن تكشف تفاصيل جديدة تخص "صفقة الرهائن"

وقال البيت الأبيض، إن "صفقة إطلاق سراح الرهائن ستسمح بوقف القتال لمدة 4 أيام وربما لفترة أطول".

وأضاف "بموجب صفقة إطلاق سراح الرهائن سنشهد زيادة كبيرة في تدفق المساعدات الإنسانية لسكان غزة".

وتابع "سنواصل دعم إسرائيل والتأكد من حصولها على القدرات التي تحتاجها لملاحقة حماس"، مؤكداً أن "جميع الرهائن الـ50 الذين ستفرج عنهم حماس هم من النساء والأطفال".

وأعلنت إسرائيل فجر الأربعاء، رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس.

من جهتها أعلنت الحركة التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

وأكد مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، أن بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون في الساعة العاشرة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.